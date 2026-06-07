日本時間12日に開幕するサッカーW杯北中米大会を控え、6日放送のNHK BS1「スポーツ酒場“語り亭”」（後9・00）では、森保ジャパンを特集した。2002年日韓大会で日本代表を率いたフィリップ・トルシエ氏（71）、元日本代表DF中澤佑二氏（48）、FW佐藤寿人氏（44）らがゲスト出演し、森保一監督（57）の采配について語った。日本代表監督就任8年目の森保監督は、勝率70・2％を誇る。番組では、2022年カタール大会のドイツ戦、ス