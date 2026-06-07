巨人の坂本勇人内野手（３７）が戸郷翔征投手と共に、ファン投票でヒーローを選出する「ＨＥＲＯＩＳＨＥＲＥ！月間ベストヒーロー賞」の５月度受賞者に選出され、７日の贈呈式に出席した。坂本は５月１３日の広島戦（福井）の延長１２回に逆転サヨナラ３ランを放ち、ＮＰＢ史上４８人目となる通算３００本塁打を達成。「本当にファンの方が期待してる中で、ああいうところでホームラン打てたので、こうやって選んでいただ