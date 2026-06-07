2025年にONE OK ROCKのヨーロッパツアーにスペシャルゲストとして帯同、1st フルアルバム『PALEDUSK』リリース、2026年5月にはEU/UKツアーを開催するなど名声と実力をメキメキと高めているPaleduskが、＜SATANIC CARNIVAL 2026＞2日目のSATAN STAGE一番手に満を持して登場。本編は昨年11月に出たセルフタイトルを冠した1stアルバム『PALEDUSK』収録曲で火蓋を切る形となった。オープナーの「Paledusk Theme Song #1」に入ると、DAI