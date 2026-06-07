お笑いコンビ・アキナの山名文和が７日、大阪市内で初のエッセー「しあわせは小走りでやって来る」発売記念イベントに、吉本新喜劇座員の妻・宇都宮まきと出演した。保護犬・シバ犬の「おまめ」との暮らしや、日々の散歩を通して感じたことを丁寧に描いた一冊。山名は「なんか日記じゃないですけど、めっちゃ腹立ってること書いてる時は、文章にすっごいトゲが出て。気持ちが優しい時、優しいことを書いてる時はすごく優しい文