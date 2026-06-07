◆女子プロゴルフツアーヨネックスレディス最終日（７日、新潟・ヨネックスＣＣ＝６４８３ヤード、パー７２）最終組が１６番を終了。２位に３打差の首位からスタートした吉田鈴（りん、大東建託）は１６番まで２バーディー、１ボギーとスコアをひとつ伸ばして通算８アンダーで首位をキープしている。日本ツアー４勝で現在は米女子ツアーに拠点を置く吉田優利（エプソン）を姉に持つ吉田鈴はプロ２年目で念願の初優勝を目指す