オープニングアクトのカライドスコープからトリのFear, and Loathing in Las Vegasまで、全20組が激情と享楽を仮託した歌やプレイヤーとしての自負を迸らせた演奏で襷(タスキ)を繋ぎ、ガチンコ勝負を繰り広げてきた＜SATANIC CARNIVAL 2026＞DAY1。初日の熱がまだ残る中、DAY2のオープニングアクトとして、その一音目を鳴らしたのは、大阪発の5人組・Launcher No.8だ。FUMIYA(Dr)の疾駆するタムロールから、RYOSUKE(G)とSHOI(G)へ