東京１１Ｒ・安田記念・Ｇ１・馬トク激走馬＝レーベンスティール重賞５勝のキャリア実績を誇り、勝利はすべて１８００メートル以上だがポテンシャルはＧ１級のリアルスティール産駒。このメンバーでも軽視は禁物だ。この中間は５月１２日に外厩・ノーザンファーム天栄から帰厩し、時計６本。大雨降る美浦・Ｗコースの最終追い切りは、単走で６ハロン８０秒３―１１秒９。大きなストライドを弾ませ、余力たっぷりに駆けた。見