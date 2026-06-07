中村俊輔コーチが見守る中、FK練習を行った日本代表MF伊東純也（ゲンク）が“救世主”になるかもしれない。北中米ワールドカップ（W杯）に向けて、メキシコ・モンテレイで事前キャンプ中の日本代表は現地時間6月6日、約1時間半のトレーニングを実施。全体練習後にフリーキックの練習をした伊東は「思ったより蹴れるなと思います」と手応えをつかんだ。予期せぬ出来事だった。全体練習後に中村俊輔コーチに呼び止められ、久保建