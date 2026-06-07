お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が7日、TBS系情報番組『上田晋也のサンデーQ』（前11：35）に出演。回転ずしチェーン「はま寿司」の埼玉県内店舗で撮影された迷惑行為動画を巡り、威力業務妨害容疑で43歳の男が逮捕された事件についてコメントし、SNS上での迷惑動画投稿に対する規制強化の必要性を訴えた。【写真】「幸せのお手本」庄司智春＆藤本美貴、USJ満喫の家族5ショット埼玉県警は、埼玉県内のはま寿司店舗で注文した