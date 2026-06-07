俳優の鈴木福（21）が6日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミの話」（土曜深夜0・55）にゲスト出演。自身にとってお酒の師匠だという人気アイドルを明かした。人気子役として幼少期から活躍していた鈴木。MCの博多大吉も「福くんがお酒飲むんだ」としみじみ。鈴木が「よく言っていただけるんですけど」ともらすと、松岡昌宏は「とりあえず、亀梨、呼ぶかって感じ」と亀梨和也の名前を挙げて苦笑。鈴木は「ちょう