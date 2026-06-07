◇プロ野球セ・パ交流戦巨人−ロッテ（7日、東京ドーム）巨人とロッテの3連戦最終戦。この試合では珍しい対決が実現しています。この対決とは、この試合に4番起用されている巨人・ダルベック選手とロッテの先発・ロング投手に対戦によるもの。両選手とも昨季までは、ロイヤルズの傘下である3Aのオマハ・ストームチェイサーズでチームメートとしてプレーしていました。今季からは2選手とも海を渡り、それぞれ巨人とロッテに入団。