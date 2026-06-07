◇MLB ドジャース 9−2 エンゼルス(日本時間7日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは佐々木朗希投手と山本由伸投手の日本人投手コンビがエンゼルス戦で2試合連続の好投を披露しました。佐々木投手は日本時間6日に今季11試合目の先発のマウンドに上がると、初回から2者連続三振を奪うなど、4回まで無安打ピッチングを披露。勝ち星は逃すも7回98球と熱投し、エンゼルス打線を2安打＆自己最多の10奪三振に封じました。またチームは9回