全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・日本橋の手巻き専門店『手巻きYAMAMOTO』です。最高級の海苔が至極の具材とともに口に溶け出す主役は海苔である。こちらは創業177年になる老舗『山本海苔店』が本店の一時移転に際して始めた初の飲食事業だ。そこにあるのは「本当においしい海苔を味わっていただきたい」という思い。焼きたての海苔を使った手巻きを楽しめる2種のセッ