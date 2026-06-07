午後0時すぎ、JR広島駅北口のロータリーで高齢の男性が運転する乗用車による事故がありました。車は歩道に乗り上げ、歩道上の柱に衝突し停止しました。周辺にケガ人はいませんでした。男性は病院に運ばれましたがケガの状態はわかっていません。警察は事故の原因について調べることにしています。【2026年6月７日午後2時15分時点】