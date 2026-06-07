2002年日韓大会で日本代表を率いたフィリップ・トルシエ氏（71）が6日放送のNHK BS1「スポーツ酒場“語り亭”」（後9・00）に出演した。番組では、サッカーW杯北中米大会開幕を目前に控え、森保ジャパンを特集。元日本代表DF中澤佑二氏（48）、FW佐藤寿人氏（44）らと日本代表について語った。番組冒頭、MCのミッツ・マングローブが「ムッシュトルシエ」と呼びかけると、トルシエ氏は満面の笑みで「ヨロシクオネガイシマス」