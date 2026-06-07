女優・美山加恋(29)が7日、自身のインスタグラムを更新。刺繍(ししゅう）を始めたことを明かし、作品を公開した。手芸が得意で、自身のSNSなどに手作り作品を投稿している美山。この日は「共演者の影響で刺繍始めました」と明かした。さらに、「刺繍の記念すべき一作目は、愛犬のスマホショルダー」とつづり、かわいらしい犬の刺繍を投稿。「ミシンがないから手縫いで作ったけど、絶対ミシン必要！」と手縫いで作ったことも