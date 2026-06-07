お笑いコンビ・アキナの山名文和（45）が7日、大阪・なんば駅前の書店で行われた自身初のエッセイ『しあわせは小走りでやって来る』（ヨシモトブックス）の出版記念イベントに妻の吉本新喜劇座員・宇都宮まき（44）と共に登場した。【写真多数】なんば駅前で公開イチャイチャ…アキナ山名＆宇都宮まき夫妻の赤面姿同書は、山名が愛犬「おまめ」との暮らしや日々の散歩を通して感じたことをつづった。おまめと過ごす時間の中で