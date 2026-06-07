原油の安定供給に懸念が高まる中、アメリカのアラスカと南スーダンから代替調達された原油を積んだタンカーがきょう、それぞれ日本に到着しました。中東情勢の悪化でホルムズ海峡が事実上封鎖された後としてはいずれも初めてです。アメリカ・アラスカ産のおよそ73万バレルの原油を積んだ出光興産のタンカーはきょう、千葉県・袖ケ浦の沖合にある桟橋に到着しました。また、南スーダン産のおよそ23万バレルの石油を積んだ太陽石油の