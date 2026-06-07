中国への出発前に取材に応じるバレーボール男子日本代表の石川祐希（左から3人目）、ティリ監督（同2人目）ら＝7日、羽田空港バレーボールの国際大会ネーションズリーグに臨む男子日本代表が7日、中国への出発前に羽田空港で取材に応じ、主将の石川祐希（ジラート）は「チームの状態、雰囲気は非常にいい」と手応えを口にした。10日に各地で始まる男子1次リーグの最終週は来月大阪でも開催され、日本は7月下旬からの決勝大会進