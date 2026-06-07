中国の交通運輸省は台湾の東側の海域で海上交通の特別取り締まりを行いました。日本とフィリピンが海洋境界の画定交渉開始で合意したことへの対抗措置だとしています。中国国営の新華社通信によりますと、海上交通の特別取り締まりは6日、台湾の東側の海域で行われました。具体的な活動の内容は明らかにされていませんが、「重点水域の交通管理能力を強化し、国家の権利と利益を守るためのものだ」としています。また、「日本とフ