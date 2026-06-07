タレントのカンニング竹山（55）は7日に放送されたテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。小泉進次郎防衛相が5月31日、シンガポールで開かれたアジア安全保障会議での演説で、高市政権を「新型軍国主義」と指摘した中国に反論したことについて「全然正しいことを言っている」としながらも、経済面での影響が続いているとして複雑な思いを吐露した。小泉氏は同会議のスピーチで「新型軍国主義」という中国側