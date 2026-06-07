大掃除や引っ越しなどで家の整理をしていると、思わぬお宝が見つかることがあります。なかには、引き出しやタンスの奥から使っていない百貨店の商品券がまとまって出てくることもあるでしょう。しかし、発行から10年も経っていると、「もう使えないのでは？」と不安になる方も多いはずです。 この記事では、古い百貨店商品券は今でも使えるのか、現金化は可能なのか、損をしにくい活用法まで詳しく紹介します。 10