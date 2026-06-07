2025～2026年にかけて、JAL、ANAのマイレージ制度が大きく変更されています。いわゆる「マイル改悪」と言われていますが、何がどこまで変わったのでしょうか。プラスになった点もあるので、それらを含めて、家族4人での国内旅行を例にシミュレーションします。 マイレージ制度、最近の主な変更点 JALは2025年6月、ANAは2026年5月から、国内線の特典旅行券の必要マイル数が変わりました。両社と