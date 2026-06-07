「103万円の壁が変わるらしいから、もっとシフトを増やしたほうがいいのかな」と考えている人は多いのではないでしょうか。特に学生やパート勤務の人にとっては、「どこまで働くと損をするのか」が気になるポイントです。ただ、実際には103万円だけでなく、106万円や130万円の壁もあり、それぞれ内容が異なります。 壁ごとに関係する制度が違うため、「103万円を超えたらすぐ損をする」というわけではありません。し