夫婦で使う家具を新しくそろえた場合、20万円近い支出は特別に高すぎるとは言い切れません。買った家具の種類や品質にもよりますが、平均と比べても大きく外れた金額ではない可能性があります。この記事では、新生活の家具代の目安と、夫婦で納得してお金を使うための考え方を解説します。 新生活の家具代20万円は高すぎるとは限らない 夫婦で新生活を始める場合、家具代は一人暮らしより高くなりやすいです。理由は、ベ