東京ディズニーリゾート（以下、TDL）やユニバーサル・スタジオ・ジャパン（以下、USJ）のチケット代は近年上昇していますが、「6月～7月初旬」に来園すると比較的安くなるといわれています。同じ1デーパスポートでも、1人当たり数千円の差があることも。 本記事では、TDLとUSJのチケット代の安い時期、さらに地域限定パスを活用した節約術まで解説します。 チケット価格はTDL