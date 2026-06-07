【モデルプレス＝2026/06/07】7人組アイドルグループ・CANDY TUNEが6月5日・6日と2日間に渡り東京・日本武道館にてデビュー3周年公演『CANDY TUNE 3rd ANNIVERSARY LIVE 2026「CANDY CANDY CANDY PARTY」』を開催。また、公演内で、18都市23公演をまわる全国ツアー開催を発表した。【写真】紅白出場7人組アイドル、美脚輝くミニ丈衣装◆CANDY TUNE、初の武道館公演開催村川緋杏、桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、宮野静、