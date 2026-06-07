お笑いコンビ「マテンロウ」のアントニーが７日、読売テレビのバラエティー番組「上沼・高田のクギズケ！」（日曜・午前１１時４０分）にパネリストとして出演。同じくポーカー・プレーヤーとして知られる俳優・田中圭と“対決”したことを明かした。田中が昨年７月に米ラスベガスの大会で約１７００万円の賞金を獲得したのに続き、先月に豪メルボルンの大会でも１１万１７２０オーストラリアドル（約１２６５万円、当時）の賞