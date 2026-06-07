◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ロッテ（７日・東京ドーム）巨人・西舘勇陽投手（２４）が今季２勝目を懸け先発し、初回を無失点で立ち上がった。まずは先頭・小川を２球で追い込み、４球目フォークで空振り三振。１死から佐藤、西川に連打で１死二、三塁のピンチを招いたが、続く山口を空振り三振で２死。続くソトの打球をジャンピングキャッチする投ゴロに仕留め、無失点で切り抜けた。今季初登板初先発した５月