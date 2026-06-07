お笑いコンビ・フットボールアワーが７日、大阪市内で単独ライブ「フットボールアワー２６」に向けた取材会に出席した。昨年、１５年ぶりに単独ライブを開催。後藤輝基は「普段、劇場はずっと途切れることなく出てるんですけど、ああいう機会を作って、昔から来てくれているお客さんが来てくれているというのはうれしかった」と笑顔。岩尾望も「最初出て行った時なんかも、結構長めで、大きめの拍手をもらったり、待ってました