◆米大リーグドジャース９―２エンゼルス（６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２７）が６日（日本時間７日）、本拠地・エンゼルス戦に先発し、８回４奪三振２安打１失点の快投でエンゼルス戦初勝利＆今季６勝目を挙げた。目前に迫ったメジャー３年目でのレギュラーシーズン初完投はお預けとなったが、２回以降は完璧に封じる圧巻の投球を見せた。前日５日（同６日）の同