プラスサイズ向け下着ブランド「グラマープリンセス」から、人気シリーズ「美胸キーパーグランリフト」と「美胸キーパー3/4カップブラ」の2026年春夏新作第三弾が登場しました。華やかなレースデザインや、洋服にひびきにくいモールドカップなど、機能性とおしゃれを両立したラインアップが魅力。サイズ展開も豊富で、自分らしく快適に過ごしたい女性に寄り添う新作をご紹介しま