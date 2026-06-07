俳優の藤岡弘（80）が7日、自身のインスタグラムを更新。愛娘との共演ショットを披露した。藤岡は「ウエディングドレス姿の娘と共に初の花嫁の父親役に」と、長女で女優の天翔愛との親子ショットを公開。「花嫁姿の娘をみて、父として、感じたことのない気持ちを体感しました」と感想をつづった。これにファンからは「素敵です！」「とても似合ってます」「やだなんか泣きそうです」「お二人ともステキな笑顔ですね」など