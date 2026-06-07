元なでしこジャパンの山崎円美さん（35）が7日、自身のインスタグラムを更新。妻が第1子を出産したことを報告した。山崎さんは昨年12月31日に「戸籍上の性別を変更」して結婚したことを発表していた。「産まれました〜」と書き出した山崎さん。第1子の足などの写真を公開し、「感無量！！！！！！！！！！！母子ともに無事に元気に産まれてきてくれました。ふたりとも本当にありがとう！！」と喜びを爆発させた。「お互いの