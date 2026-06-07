ミャンマー軍が掃討作戦で爆撃し、爆発が起きたKKパークの詐欺拠点＝2025年10月（ゲッティ＝共同）【ヤンゴン共同】ミャンマー親軍政権は特殊詐欺を取り締まる「オンライン詐欺対策法案」を上院に提出した。最高刑は死刑で、国際刑事警察機構（ICPO）との協力も盛り込んだ。中国人犯罪組織の詐欺拠点が主な対象とみられ、厳罰とした背景に中国からの圧力があるとの指摘が出ている。提出は3日。法案は、特殊詐欺に加担させるた