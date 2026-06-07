「ドジャース９−２エンゼルス」（６日、ロサンゼルス）８回１失点の快投で自身３連勝で６勝目をマークした山本由伸投手は「長く感じました。初回に９点はもしかしたら初めてかな」と苦笑いを浮かべた。初回２死からバント処理でミスしてしまい内野安打を許した山本。「思った以上にアウトにできそうだった」と振り返り、次打者に中越えの適時二塁打を浴びて先制を許した。直後の攻撃で打線が今季最多の１イニング９得点。