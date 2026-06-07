転職が当たり前の現代。転職経験者の中には、「色々な仕事を経験してきたけれど、仕事に一貫性がなくて将来が不安」「自分には武器と言える専門性がない気がする」と悩む人も……。実は、「職種名」という枠組みに囚われていると、自分のキャリアの本質を見失ってしまいます。本記事では、佐野創太氏の著書『70％で働く「もっと頑張る」から脱出する働き方の思考法』（日経BP）より、バラバラに見える経歴の根底にある一貫性を見