一番人気のカラーは？ どんなユーザーが購入している？ 2026年3月5日、スズキは「ジクサー150」の2026年モデルを発売しました。ジクサー150は、市街地での扱いやすさとスポーティなエクステリアを兼ね備えた、小排気量ロードスポーツモデルです。【画像】超カッコいい！ これがスズキ「ジクサー」2026年モデルです！ 画像で見る（13枚）2026年モデルにおける主な変更点は、ボディカラーの刷新です。具体的には、スズキのレー