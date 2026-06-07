マッチングアプリ（マチアプ）とは、条件や趣味が合う相手を探し、メッセージのやり取りを通じて出会うサービスのことです。出会いの形が多様化した今、マッチングアプリは特別なものではなくなりつつあるのかもしれません。しかし一方で、「アプリで出会った相手をどこまで信じていいのか」と不安を感じるママもいるようです。『マチアプでつき合って結婚しても不安なのだけれど。またマチアプやるのではないかって』こうした不安