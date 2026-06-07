＜全米女子オープン3日目◇6日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6889ヤード・パー72＞昨年の「AIG女子オープン」（全英）に続くメジャー2勝目がかかる山下美夢有は、3バーディ・1ボギーの「69」と2つスコアを伸ばした。これによりトータル1アンダーの16位タイまで浮上。あすは首位との5打差を追いかける。【写真】山下美夢有のスイングに最も簡単なスライス対策のヒントがあった初日の「72」から前日の「71」、そしてきょうと