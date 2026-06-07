＜ヨネックスレディス最終日◇7日◇ヨネックスカントリークラブ（新潟県）◇6483ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が後半15番を終えて、ツアー初優勝を狙う吉田鈴が22歳・吉田鈴がトータル8アンダー・単独首位に立っている。【写真】透明感あふれる吉田鈴グリーン上の一コマ1打差2位に木戸愛。3打差3位タイに政田夢乃、菅沼菜々、ルーキーの藤本愛菜、アマチュアの戸〓玲奈が続いている。横