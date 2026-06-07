お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（55）が6日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミの話」（土曜深夜0・55）に出演。人気子供番組の意外な事実に衝撃を受ける場面があった。この日は元人気子役で、俳優の鈴木福がゲスト出演。デビューは1歳半の頃で、NHKEテレの人気子供番組「いないいないばあっ!」だったといい、今年でデビュー20周年になるという。これに、大吉が「全然踊らんもん、その子供たち。