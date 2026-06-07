◇プロ野球 セ・パ交流戦 DeNA-ソフトバンク(7日、横浜スタジアム)DeNA先発・尾形崇斗投手が初回、古巣ソフトバンク打線を三者凡退に抑えました。移籍後2試合目の先発マウンドに上がった右腕は立ち上がり、先頭の正木智也選手を最速158キロの直球で押し込むと、最後はスライダーで空振り三振を奪いました。2アウトからは3番・牧原大成選手に一二塁間へ鋭いゴロを打たれるも、これをファーストの筒香嘉智選手がダイビングキャッチ。