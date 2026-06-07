俳優の本木雅弘（60）が6日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。自身の転機となった作品について語った。本木は1988年、22歳の時にトップアイドルグループだった「シブがき隊」が解散、俳優の道へと進んだ。MCの「極楽とんぼ」加藤浩次から「僕『シコふんじゃった。』とか、凄いイメージあるんですよ。あれはやっぱり転機になっていますか？周防（正行）監督」と92年公開の主演映画について問われ