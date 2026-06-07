歌手で俳優の早見優が5日、自身のインスタグラムを更新。「久しぶりのYouTube動画をアップします 今回は、アメリカに住む娘とのゆったり親子旅」と書き出し、長女・ありささんとの“顔出し”親子2ショットを披露した。【写真】「可愛い」「目元そっくり」アメリカに住む長女との“顔出し”親子2ショット披露の早見優動画について「ニューイングランドの素敵な街を巡りながら、プライベートトークも少しだけ公開しています」と