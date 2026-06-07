米大リーグは６日（日本時間７日）、各地で行われ、大谷翔平らが所属するドジャースは本拠地でエンゼルスと対戦した。１番指名打者でスタメン出場した大谷は一回、５月２９日以来の一発となる１１号２ランを放つなど、４打数２安打２打点だった。ドジャースは９―２で大勝してエンゼルスに連勝し、先発の山本由伸は８回１失点で６勝目（４敗）を挙げた。（デジタル編集部）エンゼルス１０００００００１―２ドジャース９