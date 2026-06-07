◇交流戦DeNA―ソフトバンク（2026年6月7日横浜）5月にトレードでDeNAに加入した尾形崇斗が2度目の先発。古巣・ソフトバンクを相手にマウンドに上がった。「ドラフト同期対決」が実現したのは初回だ。1死で打席に迎えたのは周東。尾形は初球、157キロの直球で空振りを奪うと、2球目のスプリットで一ゴロに打ち取った。ともに17年の育成ドラフトでソフトバンクに入団。尾形が1位、4学年上の周東が2位で、ともに支配下登