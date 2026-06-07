「東京５Ｒ・新馬戦」（７日）単勝１・３倍の圧倒的１番人気に支持されたジョドレルバンク（牡２歳、美浦・武井）が前評判通りの能力を見せつけた。五分のスタートを決めると、序盤は５番手を追走。直線では鋭い末脚を繰り出して後続を２馬身突き放し、新種牡馬の父エフフォーリアに産駒初勝利を届けた。鞍上のレーンは「レース前もとても落ち着いていた。道中の手応えも良くて、折り合いも直線に出てからも良かった」と高く