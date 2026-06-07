演歌歌手の藤あや子が6日に自身のアメブロを更新。10年前に当時小学2年生だった孫からもらった手紙を公開した。【映像】藤あや子、幼い頃の孫・明日歌さんとの2ショットこの日、藤は「10年前あっちゃんがまだ小学2年生の時郵送されてきたお手紙と運動会の招待状 昨日ふと見つけてその可愛い文章にほっこりしました」と報告し、手紙の写真を公開した。また、先日孫の高校最後の運動会へ行ったといい「感慨深いものがあります