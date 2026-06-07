元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が6日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。2週連続ゲスト出演のタレント、クリス松村と共鳴する一幕があった。クリス松村は昨年4月以来、1年ぶりのゲスト出演。田中はクリス松村を前に、恋愛トークなどさまざまなジャンルについて赤裸々に語り合った。田中が今放送で最近、音楽アーティストのライブに行ってないと告白。「あん